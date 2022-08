Grande ABC promove ações de conscientização no Agosto Lilás

Renan Soares

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



16/08/2022 | 08:51



Durante todo o mês, as cidades do Grande ABC irão promover ações de conscientização para celebrar o Agosto Lilás, campanha nacional de combate à violência contra a mulher. Palestras sobre o tema, rodas de conversa, exibições de filmes, jogos lúdicos, debates sobre políticas públicas, entre outras atividades, compõem a programação especial.

A primeira ação ocorre hoje, às 16h, no Centro POP, em Santo André. A iniciativa aborda questões relacioanadas às mulheres e seus direitos, por meio de jogos lúdicos.

O município andreense oferecerá em três Cras (Centros de Referência de Assistência Social) rodas de conversa sobre o tema, sempre às 9h30. A ação acontece na próxima quinta-feira, no Cras Marek; no dia 25, no Cras Vila Luzita; e no dia 30, no Cras Sítio dos Vianas.

No dia 26 acontece ainda o seminário Pelo fim da violência contra as mulheres e meninas: direitos e medidas de proteção nos 16 anos da Lei Maria da Penha. O evento será realizado no Salão Burle Marx, no 9º andar do prédio da Prefeitura de Santo André, às 13h. A atividade será aberta ao público.

Estarão presentes no seminário Teresa Cristina Cabral Santana (Juíza de Direito do Estado São Paulo), Tamara Cristina de Souza (Presidente da Comissão de Defesa da Mulher em situação de violência da OAB Santo André), entre outras convidadas.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Diadema e o Conselho Estadual da Condição Feminina realizam hoje, das 13h às 17h, na Câmara Municipal da cidade, o 1º Encontro Regional dos Conselhos Municipais das Mulheres do Grande ABC.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres de Diadema, Cleone Santos, explica que o evento será oportunidade de debater os avanços e os desafios que ainda precisam ser superados com o apoio da Lei Maria da Penha.

Outra atividade que será realizada na cidade em comemoração ao Agosto Lilás é a Caminhada Quebrando o Silêncio, que ocorrerá no dia 28, às 11h, e será realizada pela coordenadoria em conjunto com a Mulheres Adventistas de Diadema. A concentração será em frente à Igreja Adventista e a caminhada seguirá até o Paço e retornará pela Avenida Manoel da Nóbrega.

Já São Bernardo promove no dia 24 agosto, no Parque Salvador Arena, série de ações com o tema 16 anos da Lei Maria da Penha: o que temos a comemorar? O evento terá contações de histórias, rodas de conversa, sessão de acupuntura auricular e apresentações de dança circular e coral.

Os Cras de Mauá vão apresentar documentário sobre histórias reais de casos de vítimas de violência doméstica. A proposta é chamar a atenção para a reflexão sobre o tema e ajudar a transformar a realidade. A atividade será direcionada aos dirigentes de entidades participantes da rede de proteção social, apoiadas pelos Cras e famílias atendidas pelo PAIF (serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família).

Em Ribeirão Pires, no dia 26 de agosto, na Praça Central da Vila do Doce, acontecerá evento promovido pela Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social da cidade. Na ocasião, a equipe da Coordenadoria da Mulher esclarecerá dúvidas sobre os serviços ofertados às mulheres da Estância.

São Caetano e Rio Grande da Serra não responderam aos questionamentos do Diário. A programação completa de cada cidade está disponível nos sites e nas redes sociais das prefeituras.

CAMPANHA ANUAL

O Agosto Lilás é uma campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher e prevê que, anualmente, a União e os estados promovam ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra o público feminino.

O mês de agosto remete à sanção da Lei Maria da Penha, que ocorreu em 7 de agosto de 2006. No dia 10 de agosto deste ano, o Senado aprovou projeto de lei da senadora Nilda Gondim (MDB-PA), que instituiu o Agosto Lilás em caráter nacional.

Denúncias de casos de violência contra mulher podem ser feitas pelos telefones Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher); Disque 100 (Direitos Humanos); e 190 (Polícia Militar). A ligação é gratuita e o serviços funcionam 24 horas.