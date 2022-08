Déficit comercial da zona do euro aumenta a 30,8 bilhões de euros em junho

16/08/2022 | 07:24



A zona do euro registrou déficit em sua balança comercial de 30,8 bilhões de euros em junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 16, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em maio, o bloco havia apresentado saldo comercial negativo menor, de 27,2 bilhões de euros, de acordo com número revisado.

No resultado sem ajustes, a zona do euro teve déficit comercial de 24,6 bilhões de euros em junho, revertendo superávit de 17,2 bilhões de euros do mesmo mês do ano passado. Na comparação mensal de junho, as exportações do bloco recuaram 0,1%, enquanto as importações aumentaram 1,3%, considerando-se ajustes sazonais, informou a Eurostat.