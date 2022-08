Bolsas de Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após recuperação em NY

16/08/2022 | 07:14



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 16, seguindo o tom positivo de Wall Street. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto teve ligeira alta de 0,05% hoje, a 3.277,88 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,43%, a 2.227,04 pontos.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi subiu 0,22% em Seul, a 2.533,52 pontos, na volta de um feriado nacional na Coreia do Sul, e o Taiex registrou ganho marginal de 0,02% em Taiwan, a 15.420,57 pontos.

Já em Tóquio, o japonês Nikkei ficou praticamente estável, com baixa de 0,01%, a 28.868,91 pontos, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng caiu 1,05%, a 19.830,52 pontos, pressionado por ações de tecnologia.

A predominância do apetite por risco na Ásia refletiu o comportamento das bolsas de Nova York, que se recuperaram ao longo do pregão de ontem, após reagirem inicialmente em baixa a dados fracos da China e dos EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, impulsionada pela BHP e outras grandes mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,58% em Sydney, 7.105,40 pontos. Apenas a ação da BHP, que quase triplicou seu lucro no ano fiscal até junho, saltou 4,09%. Com informações da Dow Jones Newswires.