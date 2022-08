Ultraleve cai sobre casa em condomínio da Barra da Tijuca; dois ficam feridos

15/08/2022 | 18:57



Um ultraleve com dois ocupantes caiu sobre uma casa, em um condomínio fechado da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira, 15. O acidente deixou dois feridos - os dois ocupantes da aeronave -, que foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro, e segundo a unidade de saúde estão em estado "estável".

O ultraleve, de prefixo PU-SPX, caiu às 15h30 sobre uma casa na Rua Josué de Castro, no condomínio Santa Mônica. Ele bateu no telhado da casa, que ficou parcialmente destruído, e parou de cabeça para baixo em um gramado vizinho à piscina. Milton Augusto Loureiro Junior, de 77 anos, é o dono e estava pilotando a aeronave.

Ele teve ferimentos na cabeça. O outro ocupante é Mauro Eduardo de Souza e Silva, de 55 anos. Segundo os bombeiros, que levaram os dois ao hospital, um teve ferimentos superficiais e outro está em estado "intermediário".