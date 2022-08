João Guilherme publica homenagem para o padrasto e não cita Leonardo

15/08/2022 | 14:10



No último domingo, dia 14, João Guilherme compartilhou uma série de fotos com seu padrasto e na legenda colocou uma homenagem a ele pelo Dia dos Pais. O que chamou a atenção dos internautas, no entanto, foi o fato de o ator ter feito isso sem nem citar seu pai biológico, Leonardo. O rapaz foi criado por sua mãe, Naira Ávila, e pelo esposo dela, Danilo Tuffi, que estão juntos desde 2009. O jovem também aproveitou para escrever um breve texto se declarando para o homem e para o seu avô:

Feliz Dia dos Pais para esses caras tão importantes em nossas vidas. Amo vocês, obrigado pelos ensinamentos!

Algumas pessoas comentaram que João fez certo ao relembrar quem esteve próximo a ele enquanto crescia. Ainda falaram da coragem da estrela da próxima série da Globoplay, Musa Música, de não falar sobre o cantor sertanejo.