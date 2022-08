Alcione recebe alta hospitalar e já planeja shows para o final do ano

15/08/2022 | 14:10



Parece que os fãs de Alcione já podem ficar mais tranquilos! A artista passou por uma delicada cirurgia na coluna dia 17 de julho e estava internada no Hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro, até o último fim de semana. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, ela continuará se recuperando em casa.

Vale lembrar que o procedimento foi realizado para tratar a espondilolistese, que acontece quando uma vértebra desliza sobre a outra, causando o desalinhamento da coluna. Ainda segundo Pasin, a longa recuperação já era esperada, sendo que suas apresentações programas para setembro foram até adiadas, mas Alcione está respondendo bem ao tratamento.

Ela teve que adiar espetáculos por ordens médicas. Não estará nos palcos em setembro. Mas, depois disso, retomará a agenda normalmente. Graças a Deus, está se recuperando bem. Demora um tempo. Não é da noite para o dia que uma pessoa que se submete a uma cirurgia na coluna vertebral pode subir em um palco. Não tem nada demais acontecendo, já era o esperado, revelou o representante da artista.

Os shows que aconteceriam em setembro já foram adiados e a cantora de 74 anos de idade expressa sua vontade de voltar aos palcos já em outubro. Esperamos que dê tudo certo!