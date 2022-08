Karina Barbieri anuncia gravidez de primeiro filho com Seu Jorge

15/08/2022 | 13:49



A terapeuta holística Karina Barbieri, namorada do ator e músico Seu Jorge, anunciou que o casal está esperando o primeiro filho. Karina aproveitou o Dia dos Pais, comemorado no domingo, 14, para contar a novidade no Instagram.

"Bonitos e 'maneiros' demais para não unir e perpetuar esse código genético", brincou a terapeuta na legenda.

Ela ainda completou dizendo que o amor dos dois agora tem "mais um alicerce", que cresce a cada dia e já transborda dentro dela. "Em breve teremos a vida, a casa e o coração mais cheios", disse.

Karina parabenizou o artista pelo primeiro Dia dos Pais em que o casal espera um filho. "Aqui dentro batem dois corações que te amam muito", finalizou.

O ator já é pai de três filhas, Maria Aimée Jorge, Flor de Maria Jorge e Luz Bella Jorge, frutos do relacionamento do artista com Mariana Jorge.

Ele e Mariana foram casados por cerca de três anos, mas anunciaram o fim do relacionamento em 2016.