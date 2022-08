CBF muda data de visita do Palmeiras ao Fluminense por causa da Libertadores

15/08/2022 | 13:28



Nenhum time brasileiro gosta de jogar às 11 horas de domingo. A visita do Palmeiras ao Fluminense, pela 24ª rodada do Brasileirão seria neste horário, dia 28 de agosto. Mas a confirmação de que os paulistas encaram o Athletico-PR dois dias depois pela ida das semifinais da Copa Libertadores obrigou a CBF a antecipar em um dia o duelo do time de Abel Ferreira no Nacional.

O regulamento da CBF prevê que uma equipe precisa de um intervalo de ao menos 66 horas entre suas partidas e, caso jogasse no domingo, às 11 horas, o Palmeiras estaria em campo em Curitiba somente 57h30 após encarar os cariocas no Maracanã.

A CBF antecipou Fluminense x Palmeiras para 19 horas de sábado, dia 27 de agosto, para "preservar intervalo regulamentar entre partidas do Palmeiras." Inicialmente, os duelos de ida das semifinais da Libertadores estavam previstos para dia 31 de agosto. A Conmebol revelou o calendário apenas com Vélez Sarsfield x Flamengo neste dia. O Palmeiras joga às 20h30 de terça-feira (28/8) na casa do Athletico-PR.

Para não prejudicar a grade de televisão, outro jogo precisou ser remanejado na tabela do Brasileirão pela CBF. O Flamengo faria o clássico com o Botafogo, no Engenhão, dia 27 de agosto, sábado, às 19 horas. Os rivais carícias agora vão preencher o horário matinal de domingo, antes agendado ao Palmeiras.

Para o jogo de volta da Libertadores contra a equipe de Felipão, também marcado para uma terça-feira (6 de setembro, 20h30), o Palmeiras não terá problemas no calendário do Brasileirão, pois o compromisso na casa do Red Bull Bragantino está agendado para 3 de setembro, um sábado, ainda sem horário definido.