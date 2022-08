Coragem! Ex-BBB Kerline Cardoso resgata celular que deixou cair dentro da privada em banheiro químico

15/08/2022 | 13:11



Kerline Cardoso passou um perrengue bem grande no último fim de semana. A ex-sister estava curtindo um show na companhia das amigas Raissa Barbosa e Carol Narizinho, ambas ex-peoas, quando, depois de usar um banheiro químico disposto pela festa, Kerline acabou se atrapalhando e derrubou o telefone na privada. Naquele momento, ela enfrentou um grande dilema: recuperar ou não o aparelho? E cheia de coragem, a ex-BBB usou uma sacola plástica para proteger a mão e alcançar o celular.

O momento foi filmado pelas amigas que riam da situação, mas imagina o prejuízo que seria ficar sem o aparelho? Kerline compartilhou o momento através de seu Twitter.

Já nos Stories do Instagram, Kerline decidiu explicar como foi feito o resgate do celular. Ela contou que se desesperou para recuperar o telefone por medo que alguém acessasse suas conversas no WhatsApp, além de não querer tomar um grande prejuízo de ter que substituir o aparelho. A ex-sister também disse que apesar de seus esforços, não foi ela quem fez o resgate, e sim um funcionário da produção do evento que chegou a ajudá-la a limpar o aparelho e suas mãos com muito álcool em gel.

E você, teria essa coragem?