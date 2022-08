Após Melody não cantar Pipoco com Ana Castela no Domingão, web reage

15/08/2022 | 13:11



A música Pipoco se tornou hit no Brasil e até internacionalmente. Com as vozes de Ana Castela e Melody, a música ficou em primeiro lugar no Spotify Brasil e quebrou vários recordes desde que foi lançada, em maio. A canção é de autoria da cantora mato-grossense, que convidou Melody para fazer uma parceria. E assim que foi lançada, Pipoco se tornou meme nas redes sociais por causa da dicção da adolescente de 15 anos de idade.

Mas o que parecia ruim, na verdade abriu ainda mais espaço para que a música conquistasse seu espaço no mercado. Por isso, no último domingo, dia 14, Ana Castela foi convidada do Domingão com Huck para cantar a música e tirou a plateia do chão. Porém, os espectadores ficaram se questionando onde estava sua parceira, que não apareceu apesar de ter sido citada no bate-papo de Luciano Huck com Ana Castela.

Na internet, os usuários não perderam tempo em brincar e expor suas opiniões sobre o ocorrido.

Diva, mas a Melody fez falta.

Cadê a Melody? A música é da Ana, e aí a bonita vai ter que ir também em todos os programas que ela participar? Eu hein, se indignou uma internauta.

Melody não pode ir pro Domingão, porque tem aula amanhã para estudar falsete, brincou outro.

Porque não levaram a Melody para cantar pipoco junto com a Ana Castelo? Só porque teriam que colocar legenda na parte dela, editor preguiçoso, relembrou mais um.