Onde ficar em Cancún – 10 sugestões de hotéis incríveis

Definir onde ficar em Cancún é um dos primeiros passos para planejar uma viagem inesquecível ao destino mexicano. Badalado, o balneário conta com opções de hospedagem que vão desde hotéis simples no Centro até resorts luxuosos com regime de alimentação all inclusive.

Independentemente da acomodação escolhida, vale a pena montar um roteiro completo para explorar as principais atrações do pedaço, que é conhecido pelas praias com mar azul-turquesa, por abrigar sítios arqueológicos e por receber viajantes do mundo inteiro com muita simpatia.

Onde ficar em Cancún

A Zona Hoteleira concentra os principais resorts de Cancún. Além disso, a área tem bons restaurantes, bares, lojas e baladas. Muita gente, inclusive, passa a maior parte da viagem sem sair dessa região.

O Centro de Cancún também conta com opções de hospedagem interessantes. Normalmente, são hotéis com tarifas mais acessíveis, que permitem vivenciar a cultura local e aproveitar atrações mais autênticas do que as da Zona Hoteleira.

Também na região central, Puerto Cancún é o local mais indicado para quem procura exclusividade. A região da marina tem belas praias, restaurantes chiques e acomodações elegantes.

Os hotéis em Cancún recomendados pelo Rota de Férias são:

Abaixo, veja as principais atrações de cada um deles.

Renaissance Cancun Resort & Marina

Próximo à região central de Cancún, o Renaissance Cancun Resort & Marina oferece fácil acesso ao shopping Marina Town Center Mall. De quebra, os viajantes podem curtir a belíssima piscina e o mar encantador do destino.

Grand Oasis Palm

Regime de alimentação all inclusive, acomodações espaçosas e atrações para toda a família são alguns dos trunfos do Grand Oasis Palm. De frente para a praia, o hotel tem tudo que as pessoas precisam para relaxar durante a viagem.

Live Aqua Beach Resort Cancun

Com cabanas charmosas à beira-mar, o Live Aqua Beach Resort Cancun é uma boa opção para casais e grupos de amigos, já que só aceita adultos. O local conta com várias atrações de lazer, nove restaurantes, cinco bares e spa.

Moon Palace Cancun

As piscinas imensas do Moon Palace Cancun conquistam viajantes de todas as idades. Ideal para famílias, o complexo conta com sistema de alimentação all inclusive e oferece acesso direto à praia.

Hard Rock Hotel Cancun

All inclusive, o Hard Rock Hotel Cancun é uma das melhores opções para quem ainda não sabe onde ficar em Cancún. Próximo à praia, o complexo se destaca com atrações como spa, piscina, cinco restaurantes e quadras.

Fiesta Americana Condesa Cancún

A rede de hotéis Fiesta Americana é conhecida por oferecer ótimos serviços e atrações de lazer. Além de seguir essa tradição, o Fiesta Americana Condesa Cancún é referência em gastronomia. O hotel trabalha com sistema all inclusive e oferece pratos de várias partes do mundo.

Riu Palace Peninsula

Com acomodações confortáveis, o Riu Palace Peninsula é uma opção bacana para quem procura um bom hotel all inclusive em Cancún. O complexo oferece muito entretenimento e fácil acesso a diversas praias do destino.

Haven Riviera Cancun

Exclusivo para hóspedes adultos, o Haven Riviera Cancun conquista os viajantes com seus ambientes bem decorados e com o excelente serviço. O luxuoso hotel trabalha com regime de alimentação all inclusive.

Capital O Cancun Ocean View

Localizado no centro de Cancún, o Capital O Cancun Ocean View é indicado para viajantes que querem fugir dos resorts. O local é muito confortável e funciona como uma boa base para explorar a cidade.

Presidente InterContinental Cancun Resort

Três restautrantes e bares, duas piscinas externas e acesso fácil à praia são só algumas das atrações do Presidente InterContinental Cancun Resort. O hotel também permite que os viajantes aluguem carros na recepção – um serviço ótimo para quem pretende explorar os pontos turísticos de Cancún.

