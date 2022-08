Seu Jorge será pai pela quarta vez e namorada comemora: Aqui dentro batem dois corações que te amam muito!

15/08/2022 | 09:11



A família vai aumentar! No último domingo, dia 14, Karina Barbieri, namorada de Seu Jorge, anunciou em suas redes sociais que está à espera do primeiro filho com o cantor.

Com um carrossel de fotos no Feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem celebrou a novidade e declarou seu amor ao cantor:

Bonitos e maneiros demais pra não unir e perpetuar esses código genético tudo! Hahahaha! Agora nosso amor tem mais um alicerce, que cresce a cada dia e já transborda dentro de mim!

No final, Karina desejou um ótimo Dia dos Pais ao amado:

Já já teremos a vida, a casa e o coração mais cheios! Feliz primeiro Dia dos Pais com a gente, meu amô! Honro e celebro você! Aqui dentro batem dois corações que te amam muito!

Vale pontuar que o cantor é pai de três meninas, Maria Aimée Jorge, Flor de Maria Jorge e Luz Bella Jorge.