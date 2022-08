Prefeitura de Diadema lança Programa Escola Aberta

Da Redação



15/08/2022 | 08:56



A Prefeitura de Diadema deu início no último sábado ao Programa Escola Aberta. A iniciativa foi lançada na Emeb Átila Ferreira Vaz, no bairro Eldorado, e é um dos projetos que compõem o Departamento de Educação Popular do município, dirigido pela educadora e socióloga Evelyn Cristina Daniel.

O objetivo da atividade, segundo a coordenadora do programa, Maria Helena Lima, é contribuir para o fortalecimento dos vínculos comunitários, da identificação e articulação das potencialidades do território escolar e do sentimento de pertencimento da comunidade, a partir de ações desenvolvidas pelo poder público e a sociedade civil organizadas coletivamente ou pela ação individual de multiplicadores de saberes populares e comunitários.

“Quatro escolas abrem nesse semestre, das 8h ao meio-dia, podendo ampliar o horário até às 17h, na medida em que as parcerias e o resultado das articulações territoriais vão se firmando”, explicou Maria Helena. Além disso, também serão realizadas oficinas de alfabetização e letramento matemático, com atividades lúdicas onde as crianças possam ter contato com propostas de construção do SEA (Sistema de Escrita Alfabética).