Sto.André promove atividades especiais

Da Redação



15/08/2022 | 08:53



A Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Santo André promove a partir de hoje a Semana da Luta da População em Situação de Rua. Os usuários do Centro POP receberão refeições especiais, atendimento médico e poderão acompanhar apresentações musicais e exposição de artesanatos feitos pelos próprios frequentadores do local.

O Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua é comemorado em 19 de agosto, sexta-feira. A data foi escolhida por causa do Massacre da Sé, quando sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas na Praça da Sé, na Capital, em 2004.

“As ações desta semana foram pensadas com muito detalhamento por toda nossa equipe. Diferentemente do que já vimos em muitos lugares, vamos alinhar o atendimento e acompanhamento técnico desta população com ações de cultura, lazer, saúde e esporte, finalizando com o grande evento da Hamburgada de Rua, que ocorrerá de forma inédita na região”, destaca a diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Desiree Arruda.

Na abertura da semana, haverá palestra com o tema “Panorama estadual da população em situação de rua e as boas práticas possíveis”, com o palestrante Thiago Bezerra, diretor do Departamento de Proteção Social Especial do Estado de São Paulo. Os interessados devem comparecer ao Salão Burle Mark, localizado no prédio da Prefeitura, às 9h. É necessário fazer inscrição no site da Escola de Ouro Andreense (www.escoladeouro.com.br).

Os interessados em participar como voluntários da hamburgada devem se inscrever no site hamburgadadobem.com.br.