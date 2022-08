Aprenda a desativar as publicações sugeridas do Instagram

Bianca Bellucci

15/08/2022 | 08:55



As publicações sugeridas do Instagram levam em conta fotos e vídeos que o usuário curtiu, sendo uma forma de mostrar conteúdo similar que possa ser interessante para aquela pessoa. A quantidade exagerada com estes posts aparecem no feed, no entanto, tem sido alvo de críticas. Se você faz parte desse grupo, saiba que é possível ocultar o conteúdo por 30 dias. Veja como usar o chamado Modo Soneca. É válido destacar que o recurso não serve para anúncios.

1. Role o feed do Instagram até encontrar uma publicação sugerida. Em seguida, clique no “X” que aparece acima do post.

2. Dê um toque em “Ativar modo Soneca para todas as publicações sugeridas no feed por 30 dias”.

3. Pronto! Seu perfil ficará livre de publicações sugeridas pelos próximos 30 dias. Ao finalizar o prazo, será necessário realizar o passo a passo novamente para deixar de vê-las no feed.

Na galeria, veja em capturas como desativar as publicações sugeridas do Instagram. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: