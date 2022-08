Tigre enfrentará o Tocantinópolis na próxima etapa da quarta divisão

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/08/2022 | 21:00



O Tocantinópolis, time que deve o nome à cidade-sede, no Estado do Tocantins, será o adversário do São Bernardo FC nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tigre havia conquistado presença na próxima fase ao empatar por 1 a 1 com o Bahia de Feira no sábado.

Se superar o Tocantinópolis e conseguir avançar às semifinais, o Tigre assegura o acesso à terceira divisão nacional profissional – assim como os outros três clubes que passarem das quartas. Datas dos confrontos devem ser divulgadas nesta semana pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

As quartas de final serão definidas novamente no mata mata. Por ter melhor campanha na fase classificatória, onde terminou em oitavo (27 pontos e aproveitamento de 64,3%), o São Bernardo faz o segundo jogo no Estádio 1º de Maio, diante de sua torcida.

O Tocantinópolis, que terminou a fase classificatória na 23ª posição da tabela (22 pontos e 52,4% de aproveitamento) conquistou ontem a vaga nas quartas ao derrotar o Santa Cruz por 1 a 0, gol de Chico Bala aos 42 minutos da etapa complementar – o primeiro confronto entre as equipes, no Recife, havia terminado em empate por 0 a 0.

Também foram definidos ontem os três outros encadeamentos das quartas de final da Série D. O Amazonas-AM vai enfrentar a Portuguesa-RJ. O América-RN medirá forças com o Caxias-RS. Já o Pouso Alegre-MG duelará com o ASA-AL. O São Bernardo é o único time paulista a seguir vivo na competição.