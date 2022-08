Rita Cadilac fala sobre sucesso com conteúdo sensual

14/08/2022 | 16:11



Rita Cadilac, de 68 anos de idade, mostra que está no auge da boa forma e continua arrasando entre seus fãs, apostando em conteúdos sensuais. Para a colunista Fábia Oliveira, a artista revelou como é sua rotina para manter o corpo:

Para manter a forma, em primeiro lugar, mantenho a cabeça fresca. Sem cobranças para mim mesma. Faço muita caminhada e uma alimentação saudável. Também não bebo e não uso drogas

Cadilac ainda aproveitou para falar um pouco sobre o sucesso que ela anda fazendo compartilhando fotos e vídeos sensuais na plataforma para conteúdo adulto OnlyFans e foi questionada se já tinha recebido seu primeiro milhão:

Ainda não? A disputa é grande.

Ela ainda fez uma brincadeira sobre a Receita Federal, ao falar sobre o quanto recebe da plataforma:

Quanto eu recebo? Vou falar não. Quer acabar comigo? E o leão?

E não é só no OnlyFans que Rita está esbanjando sensualidade. A famosa também sempre faz questão de agradar seus seguidores do Instagram com fotos para lá de ousadas.