Paulo André posta foto sem camisa com físico definido: Saudades de uma praia

Que calor! Paulo André fez as temperaturas do inverno brasileiro subirem ao publicar um registro sem camisa exibindo o peitoral e o tanquinho definido. Os seguidores do atleta foram à loucura com a foto do corpo sarado do ex-BBB na praia.

Na legenda da publicação no Instagram, o famoso escreveu:

Saudades de uma praia.

Pedro Scooby ficou impressionado com o físico do amigo e não pôde evitar deixar um comentário: