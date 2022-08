Valesca Popozuda condena fala de Karina Bacchi após críticas à Giovanna Ewbank: Ser humano babaca

14/08/2022 | 12:11



Karina Bacchi gerou a maior polêmica após a sua declaração no podcast Positivamente. Na ocasião, apresentadora citou o caso de racismo sofrido por Titi e Bless, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e criticou a atitude que a influenciadora digital teve em Portugal ao defender as crianças.

Com a repercussão da fala, Valesca Popozuda usou as redes sociais para se manifestar. No Twitter, a cantora chegou a citar o filho de Karina, Enrico, ao condenar as palavras e o comportamento da apresentadora.

É dona Karina, quando o seu filho loirinho de olhos azuis crescer eu espero do fundo do meu coração que ele não seja um ser humano BABACA igual à mãe...