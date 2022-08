No Dia dos Pais, Thales Bretas fala sobre os desafios e belezas da paternidade: Gael e Romeu são meus dois tesouros

14/08/2022 | 12:11



Thales Bretas fez uma publicação emocionante neste domingo, dia 14, em comemoração ao Dia dos Pais. O médico compartilhou uma foto ao lado de Gael e Romeu e revelou que sempre teve o sonho de se tornar pai.

Ser pai e ter uma família era meu maior projeto de vida. Desde criança, sonhava em constituir o que me deu a base de tudo, a instituição que me ensinou o amor. Quando me entendi gay, muitas pessoas questionaram essa formatação tradicional porque a mentalidade do ser humano exige tempo e conflitos pra ser transformada. E foi assim, travando esses conflitos (inclusive dentro de mim), que corri atrás de viver o que tanto sonhei, disse no começo do texto.

Thales também falou do encontro com Paulo Gustavo, e reforçou que desde o começo os dois tinham o sonho de começar um família juntos.

Encontrei o parceiro ideal, que sonhava como eu, com mesmos princípios e muito amor pra dar. E assim fizemos o nosso ninho, com dois pais, dois meninos e muito carinho! Eu sei que romantizar na internet é piegas e chega a ser enganoso: ser pai não são só flores! É difícil pra caramba!!! Desafiador? mas o que na vida se conquista sem desafios? Quanto maiores os obstáculos, mais valioso é o prêmio!Gael e Romeu são meus dois tesouros, cada dia mais preciosos e complexos de se encontrar. A busca é constante, eterna? amo vcs meus filhos! E amo meu pai também, que desbravou tanto à foice pra me lapidar! Feliz dia dos pais, da família e de quem ocupa esse lugar especial em nossas vidas!