Marcos Mion afirma que não se apega aos elogios que recebe na Globo: Primeiro passo para a derrocada

14/08/2022 | 12:11



Marcos Mion não esconde que está completamente satisfeito na TV Globo. Desde que assumiu o Caldeirão, o apresentador vem sendo bombardeado com muitos elogios, e parece que seu futuro na emissora ainda promete grandes projetos.

No entanto, em entrevista ao podcast Podpah, o apresentador revelou que não deixa o sucesso e os elogios te afetarem. Mion explica que pode ser perigoso se acomodar em uma posição, apenas porque naquele momento está dando certo.

- Eu, hoje, vivo uma fase muito abençoada, em todos os planos, graças a Deus. Obviamente que acontecem coisas muito grandiosas. Assim como todas as críticas que eu ouço, eu ouço e descarto, todos os elogios e conquistas, eu ouço e descarto. [...] Automaticamente, eu descarto esses elogios porque você não pode acreditar nisso. Se você acreditar, é o primeiro passo para a sua derrocada, isso é o primeiro grande erro de alguém que está com poder. É o erro primordial de qualquer pessoa que está tendo destaque no seu negócio.

Apaixonado pela emissora, Marcos disse que cogitou a fazer novela, caso essa oportunidade aparecesse.

- Cogitei até fazer novela, que é uma coisa que não faço mais! Aceitaria qualquer coisa. Até Globo Rural , eu faria.