Paolla Oliveira se derrete por Diogo Nogueira em foto sem camisa: Coisa mais linda

14/08/2022 | 10:11



Paolla Oliveira se derreteu ao ver o namorado Diogo Nogueira compartilhando um clique sem camisa nas redes sociais no último sábado, dia 13. Na imagem, o cantor aparece com um sorriso no rosto e óculos escuros.

Esse sorriso tem nome, paraíso Fernando de Noronha (PE). Daqui a pouco eu volto!, escreveu Diogo na legenda.

Ao ver a publicação, Paolla fez questão de deixar um comentário fofo.

Coisa mais linda, escreveu ela.

A atriz e o cantor assumiram o namoro há pouco mais de um ano, e sempre fazem declarações de amor públicas. Fofos, né?