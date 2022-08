André Mendonça trava inquéritos que incomodam Planalto no STF

14/08/2022 | 09:55



O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu o julgamento de série de recursos apresentados nos inquéritos que atingem o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. Os casos são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é alvo de ataques do chefe do Executivo e de sua base aliada e toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira.

Indicado por Bolsonaro à Corte, Mendonça pediu vista – mais tempo para análise – dos processos que foram remetidos ao plenário virtual do Supremo – ferramenta que permite que os integrantes do Tribunal depositem seus votos à distância. A sessão de julgamentos teve início na madrugada de ontem e tinha previsão de terminar no dia 19.

Dos 20 recursos que agora não têm data para voltar à discussão, nove questionavam decisões no inquérito das <CF51>fake news </CF>e oito no que apurou “ilícita incitação da população, por meio das redes sociais, a praticar atos criminosos, violentos e atentatórios ao estado democrático de direito” em 7 de Setembro de 2021.