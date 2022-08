Santos busca vitória em BH contra embalado América-MG

14/08/2022 | 09:32



Em um confronto que marca o reencontro do técnico Lisca com o clube no qual se destacou em 2020 e no começo da temporada passada, o Santos encara o América-MG, hoje, às 18h, em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, pelo Campeonato Brasileiro, com duas missões em mente: frear o embalo do time mandante, que vem de três vitórias seguidas no torneio, e voltar a centrar foco no pelotão de frente visando uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem.

Embalado por uma vitória fora de casa sobre o Coritiba, Lisca trabalha agora por uma sequência positiva que possa dar tranquilidade ao seu comando. Com 50 anos recém-completados, o treinador usou a até a sua idade para tentar condicionar um novo resultado positivo diante dos mineiros. "Falei no vestiário após o jogo contra o Coritiba que era o último jogo antes dos meus 50 anos e precisávamos vencer. Contra o América-MG, vai ser o primeiro com a nova idade e precisamos ganhar de novo”, brincou.