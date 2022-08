Tricolor tenta voltar a vencer no Brasileirão contra Bragantino

14/08/2022 | 09:28



Se está forte nas Copas, principalmente na Sul-Americana, em que avançou às semifinais ao eliminar o Ceará, no Brasileirão, o São Paulo derrapa. Vive má fase e precisa dar uma resposta se não quiser ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamento. Para reagir, tem de vencer o Red Bull Bragantino neste domingo, às 16h, no Morumbi, em duelo da 22ª rodada.

O São Paulo está há seis jogos sem triunfar no certame nacional. São quatro empates e duas derrotas nesse período. O último resultado positivo já tem mais de um mês. Foi o 2 a 1 em cima do Atlético-GO, em 3 de julho. Os tropeços consecutivos, o último deles um revés por 2 a 0 para o Flamengo em casa, deixaram a equipe distante dos líderes e próxima do grupo que briga contra o descenso.Curiosamente, o time de Rogério Ceni tem nesta edição a mesma pontuação somada nas primeiras 21 rodadas do Brasileirão do ano passado, quando era comandado pelo argentino Hernán Crespo. A diferença é o número de vitórias, empates e derrotas.