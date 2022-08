Palmeiras bate Corinthians e amplia vantagem na liderança

14/08/2022 | 09:22



O Palmeiras não jogou uma partida espetacular na Neo Química Arena, na noite de ontem. Mas fez o suficiente para garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians pela 22ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 48 pontos e abre nove pontos de vantagem sobre o rival na ponta da tabela. A folga pode ser reduzida dependendo do resultado do Fluminense, que enfrenta hoje o Internacional no Beira-Rio.

O dérbi começou como se espera, com nervos à flor da pele, com faltas duras feitas principalmente pelo lado corintiano. Nos primeiros minutos, com um jogo mais truncado, a bola parada se mostrava como alternativa ofensiva.

O segundo tempo mostrou Corinthians e Palmeiras com mais gana em seus primeiros minutos. Pressionado na saída de bola, o Palmeiras abusava dos chutões com Weverton. Mas, uma das tentativas deu certo. Piquerez escapou pela ponta, cruzou para a pequena área e Roni acabou marcando contra. Logo após, Abel Ferreira promoveu a estreia de Bruno Tabata, contratado junto ao Sporting, de Portugal.