Azulão bate Cachorrão por 4 a 2 em jogo em Sto.André

Da redação



14/08/2022 | 09:13



Com três gols anotados pelo meia João Gabriel, o São Caetano venceu o EC São Bernardo por 4 a 2 no clássico regional do Grande ABC, realizado na tarde de ontem, no Estádio Bruno Daniel, em Santo André. O confronto foi válido pela sétima rodada da primeira fase da Copa Paulista.

O resultado não alterou a situação dos clubes na tabela da competição. Ambos estão no Grupo 3. O Azulão manteve a invencibilidade e a liderança, agora com 13 pontos. Já o Cachorrão amarga a lanterna, com apenas quatro.

Dentro de campo, o São Caetano dominou os 90 minutos da partida. João Gabriel foi o dono do espetáculo no primeiro tempo. Ele marcou gols aos 12, aos 32 e 49 minutos. A dois minutos do fim do jogo, após receber cartão amarelo, foi substituído por Luan.

Com a desvantagem no placar, o São Bernardo retornou dos vestiários para o segundo tempo mais atento. Jonas e Gabriel Argentino encheram o torcedor de esperança ao reduzir a vantagem do adversário a apenas um gol, ao marcarem aos 23 e aos 27 minutos. A alegria, porém, durou pouco. Aos 29, Anderson Kunzel voltou a anotar para o São Caetano e pôs números finais ao placar.

Na oitava rodada da Copa Paulista, marcada para o sábado que vem, os dois times do Grande ABC voltam aos gramados. O São Caetano recebe o Juventus no Estádio Anacleto Campanella, às 15h. Já o São Bernardo vai até Diadema onde, no mesmo horário, encara o Água Santa – que antes, na quarta-feira, às 19h, enfrenta o Oeste na Arena Barueri.