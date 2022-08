Sintonia com a região

Do Diário do Grande ABC



Apresentados à Justiça Eleitoral os planos de governo dos três principais concorrentes do pleito de outubro ao Palácio dos Bandeirantes, sede do Poder Executivo paulista, percebe-se que Rodrigo Garcia (PSDB) é o único que se compromete a, caso seja reeleito, realizar o principal desejo do morador do Grande ABC no que diz respeito a transporte público: trazer o Metrô para a região. Há duas propostas, aliás. A da Linha 20-Rosa, que sai da Lapa, e a da Linha 14-Ônix, via Guarulhos. Os outros dois pleiteantes – os ex-ministros Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) – ignoram o projeto tão almejado pelos habitantes das sete cidades, como se ambos não tivessem nada a ver com o assunto.

Ignorar projeto tão almejado pelos quase 3 milhões de habitantes do Grande ABC, como é o caso do Metrô, dá ideia da falta de comprometimento dos candidatos com a região. Um deles, Fernando Haddad, sequer menciona as sete cidades, como se elas não integrassem o Estado que o petista se propõe a administrar a partir de 1º de janeiro de 2023. É sintomático, ainda mais quando se sabe que correligionários seus comandam Diadema (José de Filippi Júnior) e Mauá (Marcelo Oliveira). Candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, por sua vez, dedica parte considerável das 47 páginas do plano de governo a responder às demandas regionais, com destaque para questões de mobilidade urbana.

Rodrigo Garcia é o mais sintonizado com os anseios do Grande ABC porque busca conhecer a fundo as carências de cada região do Estado. Foi à sede do Diário, aliás, que o atual governador compareceu, em 20 de maio do ano passado, para se inteirar sobre o projeto que há tanto tempo embala os desejos regionais. Pouco antes de deixar esta casa, depois de ouvir bastante sobre o assunto e durante entrevista exclusiva, o tucano assumiu o compromisso que se tornou manchete da edição do dia seguinte: “Região ainda realizará o sonho do Metrô”. Ao menos em seu plano de governo, o político mostra que mantém a palavra assumida com este jornal, que há 64 anos atua como porta-voz das sete cidades.