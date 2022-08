Clínica da Família do Cruzado é inaugurada em Santo André

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



14/08/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André abriu ontem a Clínica da Família do Cruzado, no Jardim Santo André. A unidade vai funcionar todos os dias, das 7h às 21h, e o atendimento à população já foi iniciado no dia da inauguração.

Com quase 700 metros quadrados, a unidade de saúde terá médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal, ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e irá oferecer serviços como visitas domiciliares, vacinas, coleta de exames laboratoriais, coleta de Papanicolau, testes rápidos de gravidez, sífilis, hepatite B/C, HIV e Covid-19.

“Aqui estarão os profissionais que garantirão qualidade de vida para a nossa população todos os dias”, afirmou o secretário municipal de saúde, José Police Neto.

A prefeitura investiu cerca de R$ 2,4 milhões no equipamento, que estava abandonado quando Paulo Serra (PSDB) assumiu a administração, em 2017. A construção foi paralisada em 2011 e retomada pela atual administração com um projeto adequado para a necessidade da população, conforme destacou o gestor.

“Além de retomarmos a obra, ampliamos o espaço de acordo com a demanda da região, que é muito grande. Na planta original não cabia toda essa estrutura, por isso ampliamos a obra e fizemos o andar de cima”, comentou o prefeito Paulo Serra.

“Esta é a penúltima entrega de obra que estava parada quando assumimos o governo. O último esqueleto que nós encontramos será entregue no fim do mês, que será o nosso Centro de Assistência Social, na Vila Luzita”, continuou o tucano.

A líder comunitária e incentivadora do projeto da unidade, Regina Aparecida dos Santos, participou do evento de inauguração e falou sobre a importância do equipamento para a população do bairro. “Estamos esperando por isso desde 2011 e lutamos até conseguir. Este é um dos bairros mais vulneráveis de Santo André e tenho certeza que esta unidade vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. É um sonho que se torna realidade”, relatou a moradora.

Com a inauguração, Santo André conta agora com 26 unidades de saúde distribuídas pela cidade. Neste também também foi entregue a Clínica da Família do Jardim Alzira Franco.

“Precisamos fazer a cidade para todos e é isso que a gente tem conseguido. Estamos transformando a nossa cidade e melhorando a qualidade de vida dos andreenses”. ressaltou o secretário de saúde.

Durante a inauguração, Paulo Serra falou sobre a importância do investimento e como o município, através do SUS (Sistema Único de Saúde), tem tido um dos melhores índices de saúde do País.

“Se a gente não tivesse o SUS, não sei o que seria da nossa população durante a pandemia. Santo André sempre esteve entre os melhores índices de vacinação, teve leitos disponíveis durante a crise sanitária e, tudo isso graças à estrutura que montamos desde 2017.”