Prefeitura de Mauá promove atividades de conscientização

Durante o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. a Prefeitura de Mauá irá promover diversas para fortalecer o engajamento neste embate. Ao longo de todo o mês serão realizadas rodadas de Cine Debate nos CRASs da cidade (Centros de Referência de Assistência Social) e na sede da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, com apresentação do documentário A Violência Contra a Mulher e Uma História Real. O vídeo é baseado no triste cotidiano das vítimas de violência doméstica e destaca a aplicação da Lei Maria da Penha.

As primeiras unidades dos CRASs a receber o debate serão: Parque das Américas (Rua Estados Unidos, 84), amanhã; Oratório (Rua Salvador, 266), na terça-feira; e Macuco (Rua Remo Luiz Corradini, 115), quinta-feira.

A proposta é chamar atenção para a reflexão sobre o tema e ajudar a transformar a realidade. A atividade será designada aos dirigentes de entidades participantes da rede de proteção social, apoiadas pelos CRASs e famílias atendidas do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família). No dia 19 de agosto, no Teatro Municipal, será realizada capacitação para o enfrentamento da violência contra a mulher, direcionada aos dirigentes da rede estadual de educação.

SERVIÇOS

A Prefeitura de Mauá está fortalecendo sua rede de proteção e de prevenção a ocorrências deste tipo. Desde 2021 já foram realizados mais de 500 atendimentos, oferecendo apoios jurídico, psicológico e social.

Algumas dessas mulheres já foram encaminhadas para abrigos e também conseguiram recolocação profissional. As ações foram fortalecidas a partir de 8 de março de 2022, com a inauguração do Viva Maria (Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência).

O contato com a equipe do Viva Maria pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (11) 4512-7706/7615 ou pelo e-mail vivamaria@maua.sp.gov.br. O endereço é Rua Santa Cecília, 489, Bairro Matriz.