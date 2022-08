Rotary Club reforça Dia D de vacinação contra Poliomielite

Renan Soares

O Rotary Club, rede global de voluntários humanitários do mundo e que, no Brasil, é dividido por distritos, vem reforçando as ações para o Dia D da vacinação contra a Poliomielite. Realizado no próximo sábado, o dia contará com o apoio do Distrito 4420 do Rotary, responsável pelas sete cidades do Grande ABC e também da Baixada Santista. A iniciativa visa fortalecer o trabalho junto ao Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde, e à OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).

A poliomielite, doença deformadora e por vezes fatal, invade o sistema nervoso e pode causar paralisia, principalmente em menores de cinco anos. Apesar de não haver cura, ela pode ser evitada através da vacinação.

A população de cinco anos é público-alvo da imunização, já crianças e adolescentes de até 15 anos terão a caderneta de vacinação atualizada pela Multivacinação. Em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires, as doses serão aplicadas das 8h às 17h. Em Diadema será das 8h30 às 16h e em Mauá, das 9h às 16h, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos municípios. Rio Grande da Serra não informou a programação.

“Esse ano vem sendo feito um esforço muito grande para divulgar a campanha, o Dia D da vacinação, porque, durante a pandemia não houve divulgação expressiva, até por medo da população”, diz Alice Valente, representante da Comissão Distrital da Polio no Grande ABC. Alice esteve no Diário junto a Silvia Haick, coordenadora distrital e outros membros do distrito.

Dos 2.000 membros do 4420, cerca de 800 fazem parte da região. No Brasil, existem mais de 2.300 Rotary Clubs.

ATUAÇÃO E APOIO

O Rotary é um dos parceiros que formam a GPEI (sigla em inglês para Iniciativa Global de Erradicação da Pólio). Formada em 1988, a GPEI é uma parceria público-privada liderada por governos nacionais.

O envolvimento do grupo com a erradicação da pólio se dá por ações de conscientização pela importância da vacinação, apoio às campanhas organizadas pelo Ministério da Saúde e pela captação de recursos para erradicar a poliomielite através de eventos.

“Atuamos na advocacia da causa, ou seja, evitar que o tema caia no esquecimento”, afirma a coordenadora distrital Silvia Haick. Em 1985, mil crianças ficavam paralíticas devido à doença, todos os dias. Hoje, o vírus da poliomielite permanece endêmico em apenas dois países: Afeganistão e Paquistão. Até que a pólio seja erradicada, todos os países permanecem em risco de terem surtos da doença.