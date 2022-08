Casal denuncia truculência em abordagem policial no interior de MG

13/08/2022 | 21:16



Um casal de Paineiras, no interior de Minas Gerais, acusa um policial militar por uso excessivo da força durante abordagem realizada na madrugada deste sábado, 13, em uma praça pública da cidade. Um vídeo gravado por testemunhas tem ganhado repercussão nas redes sociais. Procurada, a polícia informou ter aberto procedimento para apurar o caso.

As imagens mostram um policial militar desferindo 11 socos em sequência no rosto de um homem - que já estava sendo imobilizado por outro agente - até ele ficar desacordado. Em seguida, o policial agride também, com um soco e um empurrão, uma mulher que tentava conter a situação.

Ao Estadão, o homem envolvido na situação, o fazendeiro Marcos Mendonça, de 23 anos, disse que estava junto da namorada, de 18 anos, nos arredores da praça antes de ser abordado por dois agentes da Polícia Militar. "Alguém soltou uma bomba e os policiais chegaram me dando voz de prisão, dizendo que fui eu que soltei a bomba", disse ele, que nega ter sido o responsável.

Marcos disse, então, que, na tentativa de imobilizá-lo, os policiais o jogaram no chão e um deles passou a desferir socos, até que ele desmaiasse. Algemado, Marcos foi levado para uma delegacia em Bom Despacho, cidade próxima, e foi liberado pela polícia apenas no início da manhã.

"Estou acabado, destruído, com muita dor. Estou com sete pontos aqui atrás (na nuca) e com a cabeça doendo demais", disse. Após o acontecimento, o casal tem usado as redes sociais para denunciar o ocorrido e cobrar medidas quanto à conduta do agente.

Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais informou, por meio da 7ª Região de Polícia Militar (7ª RPM), que, na noite desta sexta-feira, 12, "foi acionada diversas vezes por populares da cidade de Paineiras, na região Central de Minas, denunciando que havia um indivíduo soltando bombas numa praça, próximo a crianças".

Conforme boletim de ocorrência do caso, "houve resistência por parte do abordado, havendo a necessidade de intervenção policial". "A PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais) esclarece, ainda, que após conhecimento das imagens enviadas à instituição, foi instaurado, de imediato, um procedimento para apuração criteriosa dos fatos e adoção das medidas cabíveis", acrescentou.

Nas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que tomou conhecimento do ocorrido e "das diversas denúncias recebidas pela Polícia Militar sobre uma pessoa soltando bombas em uma praça da cidade". "Confio na seriedade e prontidão da nossa PMMG, que está apurando os fatos e tomará as medidas necessárias para coibir atos de violência, seja quem for o agressor."