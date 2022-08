Marcos Mion revela que cogitou fazer novela para conseguir entrar na Globo

13/08/2022 | 14:44



Marcos Mion revelou que, antes de apresentar o Caldeirão, cogitou voltar a fazer novelas para poder ingressar na Globo. Em entrevista ao podcast PodPah, o apresentador brincou que "aceitaria qualquer coisa".

"Cogitei até fazer novela, que é uma coisa que não faço mais! Aceitaria qualquer coisa. Até Globo Rural, eu faria", comentou Mion.

"Bati em algumas. Foram umas quatro vezes em que as conversas aconteceram, mas acabaram não rolando", disse. Mas, depois de conseguir sua grande chance, Marcos afirmou que veio "para chacoalhar os padrões globais".

"E o mais legal é que eles me permitiram, me apoiam muito... Mas a galera lá ficou louca quando fiz isso. Quem está assistindo em casa está como? De chinelo, de meia. Então a gente pode se assimilar um pouco mais também, ter essa movimentação com o pessoal de casa", falou.