EUA pretendem intensificar negócios com Taiwan após 'provocações' da China

13/08/2022 | 14:35



Assessor do presidente dos EUA, Joe Biden, responsável por assuntos relacionados à região do Indo-Pacífico, Kurt Campbell afirmou que os EUA pretendem aprofundar suas relações econômicas com Taiwan, inclusive por meio de uma nova estratégia para comércio entre as nações que deve ser anunciada nos próximas dias.

De acordo com Campbell, que falou a repórteres ontem, as ações fazem parte da resposta americana à reação "exagerada" e "provocativa" da China à recente visita da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, à ilha.

Apesar dos novos planos, o assessor negou que os EUA queiram alterar o "status quo" e tampouco afirmou que as ações do lado americano são inconsistentes com a política de "China Única", a qual coloca Taiwan sob controle administrativo chinês e que os EUA são obrigados a seguir por obrigações diplomáticas.

"Garantiremos que nossa presença, postura e exercícios respondam pelo comportamento mais provocativo e desestabilizador da China, com vistas a orientar a situação no Pacífico Ocidental para uma maior estabilidade" em Taiwan, declarou a repórteres.