Rodrigo Garcia fala em criar cartão Bom Prato de R$ 300

Da redação



13/08/2022 | 13:40



Com o sucesso da rede Bom Prato em São Paulo, que passa a ter a expansão das unidades móveis por todo o estado, uma das principais propostas do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, é a criação do cartão Bom Prato de até R$ 300 para que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam comprar alimentos diretamente em supermercados, mercados e açougues.

Rodrigo Garcia têm focado nas questões sociais, principalmente após o agravamento da crise econômica causada pela pandemia. Por isso, tem afirmado que trabalhará para que os programas de combate à fome sejam ampliados. O cartão de até R$ 300 poderá ser usado exclusivamente para a compra de alimentos em mercados e afins.

Em 2019, início da atual gestão, o Bom Prato possuía 55 unidades e hoje são 83. Foram entregues 17 unidades do Bom Prato Móvel, iniciativa inédita que tem levado uma das maiores bandeiras da atual gestão para a periferia, fornecendo refeições aos mais necessitados. Mais oito unidades móveis passam a funcionar ainda neste mês e outras duas serão entregues no início de setembro, totalizando 27 postos volantes. Cada caminhão móvel serve 300 almoços ao dia, de segunda-feira a sexta-feira.

Os caminhões são posicionados em locais estratégicos para que consigam atender a demanda em situação de vulnerabilidade social que não consegue se locomover até as unidades fixas. Com mais de 20 anos desde que essa política pública foi criada, atingiu-se o número de mais de 311 milhões de refeições servidas entre café da manhã, almoço e jantar.

As pessoas em situação de rua podem fazer suas refeições no Bom Prato de forma gratuita. A iniciativa adotada no ano passado por causa da pandemia continua vigente nos 63 restaurantes fixos da rede.

Rodrigo Garcia foi secretário de Desenvolvimento Social entre maio de 2011 e maio de 2013, quando inaugurou o Bom Prato de Paraisópolis. Foi nesta unidade onde Rodrigo tomou posse como governador do Estado em abril deste ano.

Neste semestre, o governo do Estado pretende pretende instalar mais duas unidades do Bom Prato na região: uma em Diadema e outra em Santo André.