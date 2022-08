Kylie Jenner exibe registros de seu aniversário de 25 anos de idade: Abençoada

13/08/2022 | 13:10



Na noite da última sexta-feira, dia 12, Kylie Jenner fez a alegria dos curiosos de plantão ao abrir um álbum de fotos nas redes sociais com registros de sua festa de aniversário de 25 anos de idade.

Em seu perfil do Instagram, a socialite compartilhou uma série de cliques do evento, que contou com a presença de amigos e familiares. Os registros continham momentos de diversão na viagem, o bolo super colorido, os presentes e até um momento romântico com o namorado, Travis Scott.

Na legenda, a aniversariante escreveu:

Abençoada.