Kourtney Kardashian compartilha cliques no show de Travis Barker e brinca: Esposa de turnê

13/08/2022 | 12:10



Companheira para todas as horas! Kourtney Kardashian compartilhou uma série de cliques nas redes sociais ao lado do marido, Travis Barker. O músico está em turnê com a banda Blink-182, e tem contado com o carinho da esposa nos bastidores das apresentações. Super fofos, né?

Na legenda, Kourtney ainda brincou e se chamou de esposa de turnê. E, claro, Travis também fez questão de fazer um comentário carinhoso na publicação.

A vida na turnê é melhor com você, escreveu Barker.