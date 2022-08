Alcione cancela participação em show no Rock in Rio

13/08/2022 | 11:11



Alcione não irá mais participar do show em homenagem à Elza Soares no Rock in Rio. Em um comunicado, enviado à imprensa, o festival anunciou que a cantora teve motivos pessoais para cancelar sua participação.

Como você vem acompanhando, Alcione passou recentemente por uma cirurgia na coluna. Devido ao processo de recuperação, ela precisou cancelar uma série de apresentações que faria em setembro.

Em respeito a imagem de Alcione, e seu grande nome como artista, o Rock in Rio declarou que não irá colocar outro cantor em seu lugar. Portanto, a homenagem seguirá apenas com Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart?nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz.