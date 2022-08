Juliette Freire imita figurino de guitarrista da Katy Perry após comparações: Criaram um monstro

13/08/2022 | 11:11



Juliette Freire está se divertindo horrores com as comparações que estão sendo feitas entre ela e uma das integrantes da equipe de Katy Perry. Recentemente, a web foi à loucura após a cantora norte-americana postar um vídeo ao lado de uma mulher praticamente idêntica a grande ganhadora do BBB21.

Freire está amando tanto as comparações que chegou a mudar seu nome no Twitter para Guitarrista da Katy Perry. Vê se pode?

Para entrar ainda mais na brincadeira, a cantora brasileira ainda arrumou um look parecido com o figurino de Katy e gravou um vídeo em que aparece substituindo a guitarrista da cantora pop.

Na legenda, ela escreveu:

Voltei! Tava alí fazendo uns shows com Katy Perry