Obituário - 14 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Gentilia Marcilia Villa, 92. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Benedita dos Santos, 91. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edelzuhyth Maria Pereira, 90. Natural de Barra (Bahia). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cecília da Fonseca Mendes, 89. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Enfermeira. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Antonia Maria Sirino, 85. Natural de São Simão (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pedroso, 77. Natural de Charqueada (São Paulo). Residia no Parque das Flores, em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Drigo, 74. Natural de Capivari (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Muffa Costa Campanholo, 73. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Artista plástica. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Áureo Menegatti, 93. Natural de Pontal (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Alface Gasparin, 92. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no Jardim Continental, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Nogueira da Silva, 91. Natural de Coronel Macedo (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Gumercindo Soares Cordeiro, 87. Natural de Capelinha (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Lurdes Zanino Milani, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

José Tertuliano da Silva Filho, 74. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério São José, Vertente do Lério (Pernambuco).

Antonio de Melo, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Phoenix.

Hélio Valeriano Rocha, 64. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Boa Vista, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Luiz Gonzaga da Silva, 64. Natural de Inhuma (Piauí). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Jacira Maria Furlan Gualberto, 63. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Luzia Severo da Conceição Perrella, 61. Natural de Pedregulho (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Elisabete Sestari Tsuchiya, 42. Natural de Santo André. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joice Thais de Figueiredo Souza, 36. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



D I A D E M A

Senhorinha Pereira de Figueiredo, 83. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Zilá da Silveira Costa, 82. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Maria Rosa da Silva, 82. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Vale da Paz.

Raimundo Rodrigues do Nascimento, 78. Natural de Cascavel (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Santos, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Caique da Paixão Souza, 29. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Rosalina Alves dos Santos, 95. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 8. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Eder Alves Pereira, 36. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.