O que fazer em São Paulo – 30 atrações e dicas imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



19/04/2023 | 15:55



Quem procura o que fazer em São Paulo se perde em uma lista enorme de opções. Isso porque a capital paulista é um dos maiores polos gastronômicos e culturais do País, com atrações que vão desde enormes parques ao ar livre até museus que reúnem obras de alguns dos artistas mais renomados do planeta.

A metrópole também é referência quando o assunto é vida noturna. Consagrada como uma das cidades com as noites mais agitadas do mundo, São Paulo nunca para. A qualquer hora é possível encontrar padarias, cafés, restaurantes, baladas e bares abertos. Enfim, o que não faltam são atrações na hora de listar o que fazer em São Paulo.

O que fazer em São Paulo

Na hora de montar o roteiro em São Paulo, vale a pena dividir a cidade em algumas regiões, uma vez que a capital paulista é muito grande. Mas com um bom planejamento, dá para ir a destinos como Centro, Av. Paulista, Jardins e Liberdade sem perder muito tempo.

O mesmo vale para outros bairros, como Vila Madalena ou a região do Ibirapuera. Este post reúne tudo que você precisa saber antes de viajar para São Paulo. Abaixo, confira dicas como:

Onde fica São Paulo

30 atrações em São Paulo

Como chegar a São Paulo

Transporte em São Paulo

Quando ir a São Paulo

Onde comer em São Paulo

Onde ficar em São Paulo

Planeje sua viagem para São Paulo

E aí, pronto para desbravar a capital paulista?

Onde fica São Paulo

Situada na região sudeste do Brasil, São Paulo é capital do estado homônimo e se destaca como o principal centro financeiro do País.

A metrópole é a mais populosa do Brasil, com mais de 12,3 milhões de habitantes.

A partir da capital, é fácil viajar para outros destinos do interior ou do litoral do estado. Algumas das cidades turísticas favoritas dos paulistas são: Campos do Jordão, São Roque, Cunha, Holambra, Brotas, Atibaia, Santos, Guarujá, Maresias, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião.

30 atrações em São Paulo

DepositPhotos Centro de São Paulo

A lista de atrações em São Paulo inclui, entre outros pontos turísticos:

Avenida Paulista MASP Conjunto Nacional Japan House Casa das Rosas IMS Paulista Praça da Sé Estação da Luz Solar da Marquesa Pateo do Collegio Mosteiro de São Bento Prédio do Banespa Viaduto do Chá Theatro Municipal Pinacoteca do Estado Sala São Paulo Bixiga Liberdade Parque do Ibirapuera Vila Olímpia Mercado Municipal 25 de Março Oscar Freire Praça Charles Miller Museu de Arte Brasileira Instituto Tomie Ohtake Instituto Butantan Aquário de São Paulo Zoo SP Vila Madalena

1 – Avenida Paulista

SPTuris Avenida Paulista

Principal ponto turístico de São Paulo, a Avenida Paulista se estende por 2,8 quilômetros, que reúnem lojas, shoppings, prédios comerciais, museus e muitas atrações.

Aos domingos, das 8h às 16 (horário sujeito a alterações), a via fica fechada exclusivamente para pedestres e ciclistas, que podem aproveitar o espaço a céu aberto e curtir atrações como música de rua e a famosa feira de antiguidades no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP).

2 – MASP

Shutterstock.com MASP

Fundado em 1947 por Assis Chateaubriand, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) é o maior museu da América Latina. Vale a pena visitá-lo por dentro e por fora.

O complexo reúne cerca de oito mil obras de arte, incluindo trabalhos de artistas renomados como Pablo Picasso, Candido Portinari, Victor Brecheret e Anita Malfatti.

Às terças, a entrada é gratuita.

Endereço: Av. Paulista, 1578

Av. Paulista, 1578 Horário de funcionamento: terça-feira, das 10h às 20h. Quarta-feira a domingo, das 10h às 18h.

3 – Conjunto Nacional

Patricia Chemin Livraria Leitura, no Conjunto Nacional

O Conjunto Nacional é um complexo que ocupa um quarteirão inteiro da Avenida Paulista. O local é lar de cinemas, livrarias, cafés e lojas para todos os gostos.

A maior atração do pedaço é a Livraria Cultura, onde dá para passar horas folheando livros.

Endereço: Av. Paulista, 2073

Av. Paulista, 2073 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 6h às 22h. Domingo, das 10h às 22h.

4 – Japan House

Inaugurada em 2017, a Japan House funciona como um pedacinho do Japão na capital paulista. O local foi criado pelo governo japonês para difundir a cultura do país no Brasil.

Quem passa por lá pode contemplar exposições sobre diferentes assuntos, além de conhecer lojas e experimentar as delícias do café e do restaurante.

Endereço: Av. Paulista, 52

Av. Paulista, 52 Horário de funcionamento: terça-feira a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 9h às 18h.

5 – Casa das Rosas

Patricia Chemin Casa das Rosas

Construída em estilo clássico francês, que data de 1935, a Casa das Rosas se destaca entre os modernos prédios da Avenida Paulista. A mansão era um dos pontos de encontro dos barões do café.

Atualmente, o local funciona como um espaço cultural, onde é possível assistir a cursos, palestras, saraus e contemplar exposições.

Endereço: Av. Paulista, 37

Av. Paulista, 37 Horário de funcionamento: domingo a terça-feira, das 7h às 22h. Quarta-feira a sábado, das 12h ás 16h.

6 – IMS Paulista

Patricia Chemin IMS Paulista

O Instituto Moreira Salles, também conhecido como IMS Paulista, é um complexo cultural vertical. O local abriga diversos espaços com exposições, cineteatro e biblioteca.

Os fãs de gastronomia podem aproveitar a visita para conhecer o café-restaurante Balaio, do chef Rodrigo Oliveira.

Endereço: Av. Paulista, 2424

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 20h.

7 – Praça da Sé

Rubens Chiri/SPTuris Praça da Sé

A Praça da Sé é um dos locais mais históricos de São Paulo. É ali que fica o Marco Zero da cidade e a imponente Catedral Metropolitana.

A visita à região é indispensável, mas exige atenção por conta de roubos e furtos. Por isso, a dica é guardar bem a carteira, o celular e os documentos.

8 – Estação da Luz

Caio Silveira/SPTuris Estação da Luz

Construída com estruturas trazidas da Inglaterra, a Estação da Luz tem um visual que tenta recriar o icônico relógio Big Ben e a abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra.

A estação, que fica na Praça da Sé, vale a visita e rende ótimas fotos.

9 – Solar da Marquesa

O Solar da Marquesa foi o lar de D. Maria Domitília de Castro Canto e Mello, a marquesa de Santos, amante do imperador Dom Pedro I.

Em meados do século 19, o local sediou bailes e saraus. Quem passa por lá ainda consegue ver utensílios domésticos, decorações e mobiliários da época.

Endereço: R. Roberto Simonsen, 136

R. Roberto Simonsen, 136 Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

10 – Pateo do Collegio

Rubens Chiri/SPTuris Pateo do Collegio

O Pateo do Collegio é um dos principais pontos turísticos do Centro de São Paulo. O local foi palco da fundação da cidade e hoje abriga um museu que exibe objetos de José de Anchieta.

Também é possível observar réplicas de esculturas guaranis do século 17, uma pia batismal com quase 500 anos e tomar um café no delicioso Café do Pateo.

Endereço: Praça Pateo do Collegio, 2

Praça Pateo do Collegio, 2 Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 9h às 16h45.

11 – Mosteiro de São Bento

Priscilla Vilarinõ/SpTuris Mosteiro São Bento

Vitrais, pinturas e imagens católicas são algumas das atrações do belíssimo Mosteiro de São Bento. O local foi fundado pelo monge Mauro Teixeira em 1598.

Vale a pena destacar que o complexo hospedou o Papa Bento XVI durante uma de suas visitas ao Brasil.

Endereço: Largo São Bento, s/nº

Largo São Bento, s/nº Horário de Funcionamento: segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 6h até o término da missa das 18h. Sábado e domingo, das 6h às 12h e das 16h às 18h. Quinta-feira a igreja fecha às 8h e reabre às 11h30.

12 – Prédio do Banespa

Caio Pimenta/SPTuris Prédio do Banespa

Conhecido como Prédio do Banespa, o edifício Altino Arantes foi inspirado no Empire State Building, em Nova York (EUA), e oferece uma das vistas mais incríveis de São Paulo.

Ao subir no mirante, é possível contemplar a Selva de Pedra em 360 graus.

Endereço: Rua João Brícola, 24

Rua João Brícola, 24 Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 9h às 19h.

13 – Viaduto do Chá

SPTuris Viaduto do Chá

O Viaduto do Chá é um dos principais cartões-postais do centro de São Paulo. O local tem uma vista privilegiada do Vale do Anhangabaú.

Uma curiosidade é que, até 1897, era necessário pagar uma taxa para cruzar a ponte.

14 – Theatro Municipal

Jefferson Pancieri/SPTuris Theatro Municipal

As estruturas clássicas e os charmosos vitrais encantam quem passa pelo lendário Theatro Municipal. Vale a pena conferir a programação e se planejar para assistir a um espetáculo por lá.

A Orquestra Sinfônica Municipal e o Balé da Cidade de São Paulo costumam ensaiar e se apresentar no palco do complexo cultural.

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n

15 – Pinacoteca do Estado

Shutterstock.com Pinacoteca do Estado

Gosta de arte e não sabe o que fazer em São Paulo? Vá à Pinacoteca do Estado. O prédio de tijolinhos recebe exposições badaladas. No total, são mais de 100 salas com quadros, esculturas e outras obras de artistas renomados.

O local também oferece acesso ao Jardim da Luz, o parque público mais antigo de São Paulo (inaugurado em 1798).

Endereço: Praça da Luz, 2

Praça da Luz, 2 Horário de funcionamento: quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 18h.

16 – Sala São Paulo

Rubens Chiri/SPTuris Sala São Paulo

A Sala São Paulo é uma das salas de concertos mais bonitas do Brasil e do mundo. De quebra, o local conta com uma acústica diferenciada.

Vale a pena conferir a programação e assistir a uma apresentação no local.

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16

17 – Bixiga

Caio Pimenta/SPTuris Bixiga

Fundado por imigrantes italianos, o bairro do Bixiga é lar de alguns dos melhores restaurantes e bares de São Paulo.

A dica é passear pelas ruas do local e provar delícias como pizzas de vários sabores e o tradicional pão de calabresa.

18 – Liberdade

Divulgação Liberdade

A Liberdade é o bairro mais oriental do Brasil, com direito a vários elementos decorativos típicos da Terra do Sol Nascente, a exemplo dos postes vermelhos.

A região conta com várias lojinhas temáticas, karaokês e restaurantes que exploram a gastronomia asiática.

19 – Parque do Ibirapuera

Rubens Chiri/SPTuris Parque do Ibirapuera

Apelidado carinhosamente de Ibira, o Parque do Ibirapuera é um dos lugares mais paulistanos da capital. Inspirado no Central Park, em Nova York (EUA), e no Bois de Bologne, em Paris (França), o complexo é enorme e ótimo para atividades ao ar livre.

O local também abriga museus como a Oca, o Museu de Arte Moderna e o Museu Afro-Brasil.

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral

Av. Pedro Álvares Cabral Horário de funcionamento: diariamente, das 5h às 0h.

20 – Vila Olímpia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @tatubola.vilaolimpia

A Vila Olímpia é uma das melhores regiões para aproveitar a vida noturna de São Paulo. É ali que ficam baladas e bares famosos da cidade.

O clima de festa rola a semana inteira, com muita gente bonita curtindo a noite até o amanhecer.

21 – Mercado Municipal

Priscilla Vilari/SPTuris Mercado Municipal

O tradicional mercadão fica em um belo prédio projetado por Ramos de Azevedo em 1928. Ali, o grande sucesso é o sanduíche de mortadela.

O pastel de bacalhau e as barracas de frutas também costumam se destacar entre os visitantes.

Endereço: R. da Cantareira, 306

R. da Cantareira, 306 Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 18h.

22 – 25 de Março

Miguel Schincariol/FCVB/SPTuris 25 de Março

A 25 de março é um dos pontos turísticos mais imperdíveis para quem gosta de fazer compras. É possível encontrar de tudo um pouco nas centenas de lojas da região.

É importante avisar que a via é muito cheia – cerca de 400 mil pessoas passam por ali todos os dias -, mas os preços costumam compensar.

23 – Oscar Freire

Jose Cordeiro/SPTuris Rua Oscar Freire

Apesar de também ser um local para compras, a Oscar Freira é bem diferente da 25 de março. A rua reúne algumas das lojas mais glamorosas da capital, como Cartier, Bvlgari e Diesel.

Mesmo se não for comprar nada, vale a pena visitar, já que o local funciona como uma espécie de shopping a céu aberto.

24 – Praça Charles Miller

Divulgação/Marcos Lopes Estádio na Praça Charles Miller

O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, também conhecido como Pacaembu, fica na praça Charles Miller. O complexo é uma boa opção de passeio para quem procura o que fazer em São Paulo.

Além de conhecer o estádio, é possível ir ao Museu do Futebol, que reúne exposições interativas e muito divertidas.

25 – Museu de Arte Brasileira

O Museu de Arte Brasileira é outra boa opção para quem procura o que fazer em São Paulo. O local tem um acervo com mais de três mil obras.

O grande destaque é a exposição que exalta o modernismo brasileiro, mas que só rola em períodos específicos do ano.

Endereço: R. Alagoas, 903

R. Alagoas, 903 Horário de funcionamento: quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 18h.

26 – Instituto Tomie Ohtake

Outro lugar legal é o Instituto Tomie Ohtake. Dividido em vários pisos, o local recebe exposições interativas e mostras culturais.

O nome do complexo presta homenagem a Tomie Ohtake, pintora e escultora japonesa que se naturalizou como brasileira.

Endereço: Rua Coropé, 88

Rua Coropé, 88 Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 11h às 20h.

27 – Instituto Butantan

José Cordeiro/SPTuris Instituto Butantan

Principal produtor de soros antiofídicos do Brasil, o Instituto Butantan também foi destaque durante a pandemia de covid-19, já que teve um papel essencial na testagem e na produção da vacina Coronavac.

O complexo abriga uma área de lazer e permite observar animais como cobras, aranhas e escorpiões.

Endereço: Av. Vital Brasil, 1500

Av. Vital Brasil, 1500 Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 16h45.

28 – Aquário de São Paulo

Queridinho das crianças, o Aquário de São Paulo ostenta 30 tanques com mais de dois mil animais marinhos.

É possível observar peixes, mamíferos, répteis e até ver uma réplica de um submarino da Segunda Guerra Mundial.

Endereço: R. Huet Bacelar, 407

R. Huet Bacelar, 407 Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.

29 – Zoo SP

Caio Pimenta/SPTuris Zoo SP

Inaugurado em 1958, o Zoo SP também é uma ótima pedida para quem quer explorar São Paulo com crianças.

O complexo abriga vários animais selvagens, como hipopótamos, leões, tigres, jacarés e elefantes.

Endereço: Av. Miguel Estefno, 4241

Av. Miguel Estefno, 4241 Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.

30 – Vila Madalena

Jeferson Pancieri/SPTuris Vila Madalena

O bairro da Vila Madalena figura entre os lugares mais descolados de São Paulo. Ali, é comum ver a galera jovem sentada em mesas nas calçadas de bares.

O pessoal é animado e passa horas e mais horas tomando drinques, petiscando e jogando conversa fora.

Como chegar a São Paulo

Ponte Octavio Frias Oliveira São Paulo

É possível chegar a São Paulo de várias formas. Quem pretende ir à cidade de avião pode escolher entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (a cerca de 27 quilômetros da capital) e o Aeroporto de Congonhas, complexo doméstico que fica na própria cidade, a apenas oito quilômetros da região central.

O Terminal Rodoviário do Tietê é a porta de entrada para quem viaja de ônibus. O local recebe veículos de diversas partes do País e da América do Sul.

Dirigir também é uma opção válida para ir a São Paulo. As rodovias Anchieta, Imigrantes, Bandeirantes, Castelo Branco, Anhanguera, Fernão Dias, Ayrton Senna, Presidente Dutra e Régis Bitterncourt oferecem os principais acessos à capital.

Uma boa dica para quem pretende cair na estrada é alugar um carro pela Mobility. Além de reunir várias locadoras em um único lugar – o que ajuda a garantir os melhores preços – a plataforma oferece praticidade e segurança para quem precisa de um veículo para viajar.

Transporte em São Paulo

DepositPhotos Avenida Paulista

No geral, São Paulo oferece um bom sistema de transporte público. O metrô é o meio mais prático para turistas, já que leva às principais regiões da cidade e tem paradas próximas a pontos turísticos.

No total, são 13 linhas de metrô e trem (muitas delas com interligações), que oferecem paradas em mais de 150 estações.

A frota paulistana de ônibus, por sua vez, é formada por 15 mil veículos, que operam 1.314 linhas. Os viajantes também podem se locomover usando táxis e carros de aplicativos, como Uber e 99.

Quando ir a São Paulo

DepositPhotos Ponte Octávio Frias Oliveira

Conhecida como Terra de Garoa, São Paulo costuma ter o clima de várias estações em um único dia. É comum sentir frio de manhã, passar calor na hora do almoço, curtir uma tarde amena e pegar uma chuvinha no final da tarde.

A melhor época para viajar a São Paulo sempre vai depender das preferências de cada viajante.

O outono (de março a junho) e a primavera (de setembro a dezembro) são as estações com temperaturas mais amenas, ideais para passeios ao ar livre.

No verão, os termômetros ultrapassam os 30ºC e o clima fica mais seco. Já no inverno, a temperatura cai abaixo de 10ºC e venta mais.

Onde comer em São Paulo

Indicar os melhores lugares para comer em São Paulo não é uma tarefa fácil. Afinal, a capital paulista reúne culinárias de diversas partes do mundo e alguns dos complexos gastronômicos mais renomados do País e de toda a América Latina.

Abaixo, veja algumas sugestões bacanas:

D.O.M

A Figueira Rubayat

Terraço Itália

Fasano

Maní

A Casa do Porco

Mocotó

D.O.M

Comandado pelo chef Alex Atala, o D.O.M conta com duas estrelas do conceituado Guia Michelin. O local serve receitas que misturam a gastronomia contemporânea com ingredientes genuinamente brasileiros.

A Figueira Rubayat

A Figueira Rubayat é um dos melhores lugares para comer carnes em São Paulo. A casa também serve pratos variados, como feijoada, e tem uma adega com mais de 900 rótulos diferentes.

Terraço Itália

Localizado no centro da cidade, o Terraço Itália é um dos restaurantes mais famosos e luxuosos da capital paulista. As janelas panorâmicas, que oferecem vistas incríveis, tornam as refeições ainda mais especiais.

Fasano

Ideal para quem gosta de comida italiana, o Fasano é pura sofisticação. É possível provar os deliciosos menus-degustação e tomar vinhos escolhidos cuidadosamente por um sommelier.

Maní

Reconhecido internacionalmente, o Maní é comandado pela chef Helena Rizzo e ostenta uma estrela Michelin. O local explora o melhor da cozinha contemporânea brasileira.

A Casa do Porco

Sempre cheio, o restaurante A Casa do Porco explora os sabores da carne suína. As receitas são desenvolvidas pelos chefs Janaína e Jefferson Rueda.

Mocotó

Também dá para gastar pouco comendo muito bem em São Paulo. O Mocotó, do do chef Rodrigo Oliveira, fica fora do circuito turístico, na Vila Medeiros, mas vale a viagem. O torresmo servido por lá é fantástico. Não deixer de provar também a moqueca e o baião de dois.

Onde ficar em São Paulo

São Paulo também é referência quando o assunto é hospedagem. É possível encontrar hotéis para todos os gostos na capital paulista.

Para quem procura boa relação custo-benefício em diversos bairros interessantes, deixo como dicas o Ibis Sao Paulo Paulista, o Hotel Heritage, o São Paulo Higienópolis Affiliated by Meliá, o Green Place Ibirapuera, o Mercure Sao Paulo Vila Olimpia e o Laghetto Stilo São Paulo.

Abaixo, veja algumas sugestões sofisticadas com ótima localização. Aqui, você vê uma lista ainda maior com 10 hotéis para ficar em São Paulo:

Hotel Emiliano

Indicado para viajantes que prezam por luxo e sofisticação, o Hotel Emiliano fica no trecho mais nobre da Oscar Freire. O local oferece diferenciais como mordomo, menu de travesseiros e camas king-size com lençol de 500 fios.

—

Hotel Unique

Construído em um formato de meia-lua e com janelas redondas, o Hotel Unique chama atenção de quem passa pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio. O local oferece acomodações confortáveis e conta com um rooftop badalado.

—

Grand Hyatt

Bem localizado (na Avenida das Nações Unidas), o Grand Hyatt é uma boa pedida para quem procura um hotel com infraestrutura completa na capital paulista. O local tem três restaurantes e uma charmosa Wine Library.

—

Fasano São Paulo

Famoso pelo restaurante que fica no térreo, o hotel Fasano São Paulo agrada até os viajantes mais exigentes. O local abriga ambientes elegantes, acomodações confortáveis e oferece serviços de mordomos.

—

