Pedro Cardoso revela que criou série para HBO Max, mas ficou fora da produção

10/08/2022 | 13:11



Na última terça-feira, dia 9, Pedro Cardoso compartilhou em seu Instagram um vídeo longo e cheio de indignação sobre um projeto que ele teria criado com a esposa, Graziella Moretto, mas que os dois teriam ficado de fora da produção. A série Área de Serviço produzida pelo Dueto Produções e teria sido assinada pela WanerMedia foi criada especialmente para a HBO Max.

Segundo o ator de 59 anos de idade, a sócia da Dueto Produções, Monique Gardenberg, foi responsável por deixá-lo de fora das decisões do projeto, além de ter assumido o cargo de diretora-geral depois das negociações.

- Eu estou usando essa rede social como um cartório público. Quero registrar a minha posição sobre tudo que se passou na série Área de Serviço. Eu estou aqui para enterrar uma criação minha e de Graziella que foi assassinada ainda recém nascida pela Dueto Produções e pela Warner Media. Tenho dito que Graziella e eu tivemos a liderança da autoria da série Área de Serviço roubada pela Dueto, com a conivência de administradores da Warner Media.

Pedro também falou que imagina que as pessoas devam imaginar que ele pode estar mentindo sobre suas acusações, pois é conhecido por gostar de ter o poder das decisões.

- Essas pessoas que farão essas afirmações sem ter no entanto informação alguma que as faça concluir que a minha denúncia de roubo é uma farsa. Elas assim o dirão por inimizade a mim apenas, mas elas não tem conhecimento do acordo que havia e nem de como ele foi traído por Monique Gardenberg. Esses acordos foram feitos privadamente.

O ator revelou que as gravações da superprodução foram muito bagunçadas e que toda a equipe ficou sobrecarregada pois a direção não conseguia cumprir as cenas programadas para os determinados dias. Mas ele alega que as coisas teriam ficado um pouco mais organizadas quando tomou a frente do projeto.

- Sei muito bem as razões de um set de filmagens ser um caos diários, um set disfuncional que quase nunca cumpria as cenas organizadas para aquele dia. Fazendo sobrecarga para os assistentes de direção e toda a equipe. Caos que se organizou bastante quando eu estive no comando das ações nas semanas finais.

Cardoso disse que espera que o público não julgue seu posicionamento sem ter conhecimento de tudo que aconteceu, porque apenas as pessoas envolvidas nas discussões do contrato é que sabem o que de fato teria acontecido. Ele ainda disse que se a WarnerMedia ou a Dueto Produções chamá-lo de mentiroso pelas acusações, ele se sentirá na obrigação de expor as provas que tem contra as empresas.

- As únicas pessoas que tem legitimidade para me contradizer são quem participou do acordo que foi traído. Essas pessoas sim sabem o que se passou. Elas podem dizer que eu sou um farsante, se o disserem, eu então me verei na circunstância então de exibir as provas, e-mails, gravações, minutas de contrato, que confirmam o que estou dizendo.

O projeto Área de Serviço foi negociado como uma co-produção, porém quando a HBO Max foi comprada pela Warner, a Dueto Produções teria negociado em segredo que seria a única produtora da série.

Pedro também contou que nessa negociação secreta, Monique teria se auto declarado diretora geral e ainda teria o direito da decisão do corte final, ou seja, ela declarou a autoria do projeto e poderia mudar o rumo da história se assim quisesse.

- Eu e Graziella nos tornamos empregados do trabalho que nós havíamos feito existir, já não é isso um roubo?, questionou o ator.

Cardoso finalizou o vídeo dizendo que o produto final não ficou como ele e a esposa tinham imaginado, e disparou que toda a produção teria sido muito mal interpretada, musicada e dirigida.