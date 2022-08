Susana Vieira continua tratando sequelas de Covid-19, sem previsão de alta hospitalar

10/08/2022 | 13:10



Susana Vieira foi internada às pressas para tratar sequelas da Covid-19, como informamos aqui no ESTRELANDO. Na última terça-feira, dia 9, em um novo boletim médico enviado à Fabia Oliveira, do Em Off, a equipe do Hospital CopaStar, que fica em Copacabana, Rio de Janeiro, atualizou sobre o quadro da atriz. Na nota, eles informam que a artista está respondendo bem ao tratamento, mas sem previsão de liberação:

A paciente Susana Vieira ainda se encontra internada na unidade de terapia intensiva do Hospital CopaStar. A mesma está evoluindo de forma bem satisfatória, estando em ar ambiente, sem uso de oxigênio suplementar, porém, ainda sem previsão de alta no momento.

Susana teve que ser internada para tratar seu pulmão e por conta da leucemia, que pode ser considerada um agravante ao quadro, está na UTI, unidade de tratamento intensivo. A atriz de 79 anos de idade continua postando nas redes sociais para tranquilizar os fãs, na última segunda-feira, dia 8, ela compartilhou uma foto de um ensaio que fez com uma legenda dizendo que está bem e logo irá para casa.