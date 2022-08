Flavia Pavanelli revela detalhes do primeiro encontro com o namorado: -Fiquei muito nervosa

10/08/2022 | 13:10



Flávia Pavanelli fez a alegria dos curiosos de plantão ao abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e revelar detalhes do seu primeiro encontro com o namorado Vitor Alves após ser questionada por uma seguidora.

Vocês acreditam que fiquei muito nervosa? Desci no elevador parecendo uma adolescente com frio na barriga fazendo isso pela primeira vez. Há muito tempo não tinha um primeiro encontro do boy buscar em casa e sairmos só nós dois.

Em seguida, a famosa contou que enquanto ela estava nervosa com a ocasião, Vitor estava tranquilo - mas nada que um pouco de vinho não resolvesse!

E ele tranquilão. Eu não sabia nem abrir a porta do carro dele! Mas na segunda tacinha de vinho comecei a me soltar e desde este primeiro encontro nunca mais desgrudamos.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o casal assumiu o relacionamento no final de julho após a influenciadora publicar uma foto sorrindo em um restaurante em Saint-Tropez, na França, com a legenda:

Eu e o motivo desse sorriso.