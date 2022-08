Fora de linha, Renegade a diesel é SUV mais valorizado do País; veja ranking

Da Redação

O segmento de SUVs já representa quase a metade das vendas de veículos zero km no Brasil. No primeiro semestre de 2022, o percentual alcançado pelos jipinhos foi de 46,5%, contra 39,4% do mesmo período do ano passado.

Na ponta das vendas de modelos novos, os líderes foram VW T-Cross (32.871 unidades vendidas), Jeep Compass (31.029) e Hyundai Creta (29.255). No caso específico dos SUVs compactos, com preços de veículos zero km numa faixa de R$ 110 mil a R$ 160 mil, surge a dúvida: bem mais acessíveis, qual terá sido o comportamento dos seminovos entre o 1º semestre de 2021 versus 2022?

Na apuração da variação dessas cotações médias e na interpretação dos dados de mercado, a Mobiauto, start-up do segmento automotivo, relata um resultado surpreendente. Hoje, o SUV seminovo mais valorizado do Brasil é um modelo fora-de-linha, o Jeep Renegade a diesel.

Jeep Renegade a diesel: entenda o estudo

Nesse levantamento foram apuradas as cotações dos onze principais SUVs compactos do mercado nacional, em seus respectivos modelos 2019, 2020 e 2021:

No total, quando foram computadas as versões de cada um deles, em cada um dos anos, a área de Estatística da Mobiauto chegou aos preços de 119 veículos, até porque alguns deles foram lançados durante esse período e não possuem ano-modelo 2019 e 2020 (VW Nivus, por exemplo).

A comparação residiu sobre a média de preços dos seis primeiros meses de 2021 versus igual período deste ano, até para eliminar o efeito de aumentos repentinos de preços, que distorceriam a pesquisa. Extraiu-se, então, o percentual de variação nos valores.

Na lista geral, a que inclui versões, surgiu a surpresa: o campeão foi o Jeep Renegade Longitude Turbodiesel 4×4, modelo 2019, que registrou alta de 55,8%. Dos cinco exemplares da família Renegade mais valorizados da pesquisa, as versões a diesel (descontinuadas) ocuparam quatro posições.

No início deste ano, com a introdução do modelo T270 (motor 1.3 Turboflex de 185 cv), a marca optou por tirar as versões a diesel de produção.

A Jeep tinha motivos para descontinuar as versões turbodiesel. A legislação que entrou em vigor no início de 2022 exige injeção de Arla 32 nos novos modelos, complicando o uso no dia a dia. Ela acabava de lançar um novo motor flex que superava o TD na potência (185 cv contra 170 cv) e se aproximava no torque (27,5 kgfm contra 35,7 kgfm do motor fora de linha).

“Mas é necessário lembrar que o consumidor brasileiro tem fortíssima inclinação por veículos utilitários movidos a diesel, em um histórico que data das primeiras picapes dos anos 80. E foi apenas isso que houve: as versões turbodiesel do Renegade, que hoje não existem mais como zero km, ganharam um sobrepreço incrível no mercado de seminovos”, explica Sant Clair Castro Jr, consultor automotivo e CEO da Mobiauto.

Veja a lista dos 10 mais valorizados

Castro Jr. também destaca a surpreendente presença dos modelos de marcas francesas, que nunca frequentaram a lista dos SUVs mais valorizados.

“Aqui a explicação é diferente: os modelos da Renault subiram barbaramente de preços nas cotações de zero km de um ano pra cá, além de terem estreado nova motorização. A consequência desses reajustes nos modelos novos foi a alta também dos seminovos da Renault. Já as demais francesas, Citroën e Peugeot, usam como uma das balizas para estabelecer suas políticas de reajustes exatamente o preço da concorrente direta. Se a Renault sobe o preço, elas sobem também”, esclarece.

Quando a análise recai sobre os modelos, isto é, na média ponderada de todas as versões de cada veículo, o Jeep Renegade 2019, ainda impulsionado pela alta incomum das versões a diesel, sagra-se o vencedor. Na média das versões, ele ganhou 17,9% de aumento.

“Foi um ótimo negócio. Se você considerar que a inflação acumulada nesse período, dependendo do índice, está na casa de 10 a 12%, o dono de um Renegade ainda usou seu veículo por todo um ano e ainda viu seu patrimônio crescer”, destaca o consultor da Mobiauto.

Outras nuances

Mas a pesquisa trouxe outras nuances interessantes na lista dos mais valorizadas, como a inédita presença de dois modelos de origem chinesa na quinta e na décima posições (CAOA Chery Tiggo 5X 2019 e 2020, respectivamente) e a vice-liderança do VW T-Cross 2020, que repete a boa performance já observada em pesquisa anterior.

Ocorre que a Mobiauto tem acompanhado os principais segmentos do mercado há um bom tempo e dispõe até de um histórico de rankings. Hoje, ele é composto por Jeep Renegade 2019 (17,9%), VW T-Cross 2020 (17%) e Renault Duster 2019 (15,3%).

“No início de 2022, fizemos a mesma pesquisa, só que apurando a variação de preços durante o ano de 2021, de janeiro a dezembro. À época, os campeões foram VW T-Cross, Chevrolet Tracker e Honda WR-V. Considerando que esse segmento é repleto de novidades, lançamentos e alterações nos posicionamentos de produtos e preços, a presença do T-Cross nas duas pesquisas é elogiável. O modelo da Volks é um bom negócio… e há um bom tempo”, lembra Sant Clair Castro Jr. Veja o top ten de modelos.