MEC divulga a lista dos convocados do ProUni 2022

10/08/2022 | 12:41



O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 9, o resultado da 2ª edição de 2022 do Programa Universidade Para Todos (ProUni), que ajuda estudantes a buscarem bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. O candidato pode fazer a consulta pelo Portal Único de Acesso. Nesta edição, serão oferecidas 190 mil bolsas de estudos. A segunda chamada será em 22 de agosto.

O ProUni oferece bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100%) em instituições particulares para candidatos com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Podem participar do processo seletivo estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior.

O programa exige nota mínima de 450 nas provas objetivas do Enem e que o estudante não tenha zerado a redação. A seleção se dá de acordo com as notas obtidas. É destinado ainda a alunos que cursaram o ensino médio na rede pública ou mesmo na rede particular. Inscritos como treineiros no exame não poderão concorrer a bolsas do ProUni.

No ano passado, o governo federal liberou a concessão de bolsas do ProUni para alunos que tenham feito o ensino médio em colégio particular, mesmo sem o auxílio de bolsa estudantil. Desta forma, passam a ter acesso ao programa alunos que fizeram o "ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição, ou sem a condição de bolsista". A alteração na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União de 7 de dezembro de 2021.

Cronograma das etapas do Prouni:

- Resultado da primeira chamada: 9 de agosto.

- Comprovação de informações da primeira chamada: 9 a 17 de agosto.

- Resultado da segunda chamada: 22 de agosto.

- Comprovação das informações da segunda chamada: 22 e 31 de agosto.

- Lista de espera: 5 a 6 de setembro.

- Divulgação da lista de espera: 9 de setembro.

- Comprovação das informações da lista de espera: 10 a 16 de setembro.