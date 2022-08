Polícia Militar Ambiental acaba com fábrica de balões em Santo André

Da Redação



10/08/2022 | 11:56



Na manhã desta quarta-feira (10) a Polícia Militar Ambiental, a partir de uma denúncia, encontrou e encerrou as atividades de uma fábrica de balões localizada no Parque das Nações em Santo André.

No local foi constatado diversos materiais utilizados para a confecção dos balões como: bandeiras, boca de balões e tochas, além de diversos balões acima de 20 metros de comprimento prontos.

Os materiais foram apreendidos e serão analisados na Delegacia do Meio Ambiente de Santo André.

CRIME

Soltar balões é crime ambiental previsto no artigo 42 da lei 9.605, de fevereiro de 1998. A lei foi criada com o objetivo de proteger as florestas e vegetações, bem como evitar riscos para a vida humana e animais.