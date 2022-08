Conheça o novo trem noturno de Bariloche

Redação

Do Rota de Férias



10/08/2022 | 11:55



Inaugurado em julho, o trem noturno de Bariloche, na Argentina, liga a cidade à Estação Perito Moreno, região que faz fronteira com o Chile. Os passeios acontecem duas vezes por semana, às quartas-feiras e quintas-feiras, com saída às 18h15 e duração de cinco horas.

Trem noturno de Bariloche

Com sistema de calefação incluso no trem, a excursão percorre 30 quilômetros, passando por algumas das principais paisagens da região patagônica. Na Casa de Té, da Estação Perito Moreno, um jantar com pratos regionais é servido aos passageiros, incluindo vinho e cardápios para veganos, vegetarianos e pessoas celíacas.

A excursão de trem soma-se às diversas outras possibilidades de atividades noturnas que Bariloche oferece para visitantes de diferentes idades. Duas famosas são a Noche Nórdica (passeio de quadriciclo na neve) e o La Cueva, que permite desfrutar da natureza e do encanto do bosque com motos de neve, apreciando um jantar dentro de uma caverna natural.

Vida noturna em Bariloche

Além de passeios para contemplação da natureza, Bariloche abriga diversos estabelecimentos que garantem diversão aos turistas durante a noite. Há opções de casas noturnas, cervejarias, bares (incluindo um de gelo), pubs temáticos, cassino, boliche, shopping, centro de patinação no gelo em Puerto San Carlos, salas de cinemas e o teatro La Baita.

Bariloche é reconhecida também por possuir cervejarias premiadas internacionalmente. Cerca de 25 empreendimentos elaboram o próprio tipo de cerveja. Os principais ficam no Centro Cívico, entre as ruas Jureamento, 20 de Febrero e Elflein. Há também a possibilidade de conhecer a Rota Cervejeira, que oferece diversas alternativas gastronômicas.

Para quem gosta de viajar e aproveitar a gastronomia regional, Bariloche também oferece restaurantes com diversas especialidades, como truta, defumados, cordeiro, empanadas, cortes argentinos e o famoso choripan.

