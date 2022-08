Estoques no atacado nos EUA sobem 1,8% em junho ante maio

10/08/2022 | 11:24



Os estoques no atacado nos Estados Unidos cresceram 1,8% em junho na comparação com maio, a US$ 895,4 bilhões, informou nesta quarta-feira, 10, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 1,9%.

O órgão informou ainda que houve revisão na alta mensal de maio, de 1,8% antes informado para um avanço de 1,9% ante abril.