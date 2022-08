Preta Gil diz que o maior fora de sua vida foi de Ana Carolina: - Eu dei tudo para ela

10/08/2022 | 11:10



Preta Gil reuniu uma legião de famosos em uma festa na última segunda-feira, dia 8, para comemorar seus 48 anos de idade. Durante a festança, a aniversariante chegou a subir no palco e abrir o coração ao falar sobre seu crush em Ana Carolina.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Preta aparece ao lado de Ludmilla e Ana. Após o fim de uma apresentação das cantoras, a esposa de Rodrigo Godoy dispara:

- Com todo respeito ao meu marido, mas foi vendo ela cantar assim que eu quis me casar com ela. Ela não me quis, ela quis outra amiga minha, mas não vou falar nada. E aí mozi, vamos fazer um trisal com a Ana Carolina?

Em seguida, arrancou risadas dos convidados ao desabafar:

- Cara, o maior fora que eu levei na minha vida foi dela. Juro por Deus. Isso faz mais de 15 anos. Todo mundo sabe, essa história é famosa. Eu dei tudo para ela, dava joias... Ela quebrou a perna uma vez, fiquei empurrando aquela cadeira de rodas horas jurando que ela ia me comer e não comeu, mas está tudo bem.